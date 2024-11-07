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10:49, 7 ноября 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» ответил на вопрос о лишении бывшей жены родительских прав

Актер Селиванов заявил, что не собирается лишать бывшую жену родительских прав
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Селиванов

Владимир Селиванов. Кадр: Telegram-канал Super.ru

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов заявил, что не собирается лишать родительских прав бывшую жену Викторию Маркину. Его слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

По словам актера, он просто хочет, чтобы ребенок жил с ним.

На вопрос журналистов о том, как часто он видится с дочерью, артист признался, что на данный момент с этим есть проблемы. «Не могу сейчас похвастаться, потому что немного напряженные отношения с бывшей женой. Я думаю, что все облагоразумится», — отметил Селиванов.

Ранее стало известно, что звезда «Реальных пацанов» подарил семилетней дочери квартиру.

До этого бывшая супруга актера раскрыла детали судебных разбирательств с ним.

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