Звезда «Реальных пацанов» ответил на вопрос о лишении бывшей жены родительских прав

Актер Селиванов заявил, что не собирается лишать бывшую жену родительских прав

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов заявил, что не собирается лишать родительских прав бывшую жену Викторию Маркину. Его слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

По словам актера, он просто хочет, чтобы ребенок жил с ним.

На вопрос журналистов о том, как часто он видится с дочерью, артист признался, что на данный момент с этим есть проблемы. «Не могу сейчас похвастаться, потому что немного напряженные отношения с бывшей женой. Я думаю, что все облагоразумится», — отметил Селиванов.

Ранее стало известно, что звезда «Реальных пацанов» подарил семилетней дочери квартиру.

До этого бывшая супруга актера раскрыла детали судебных разбирательств с ним.