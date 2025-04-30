Начато расследование из-за побитых цыганами полицейских на российском кладбище

СК возбудил дело после избиения цыганами полицейских на кладбище в Ставрополье

В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

Начало событий в новости В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после нападения группы мужчин на полицейских на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пятерым подозреваемым вменяется статья 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Четверо из них задержаны, сейчас полиция разыскивает их соучастника.

По данным следствия, в Зеленокумске на кладбище сотрудники правоохранительных органов сделали замечание распивающим спиртное в общественном месте мужчинам. Те поначалу проигнорировали силовиков, а затем напали и избили их. Трое полицейских получили черепно-мозговые травмы, ушибленные раны лица и головы. Напавшие были цыганами, которые устроили застолье с куличами, украденными с могил после Пасхи.