Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 30 апреля 2025Силовые структуры

В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

В Ставрополье задержали толпу цыган за воровство куличей и избиение полицейских
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Толпа цыган устроила дебош на кладбище в Ставропольском крае и напала на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в Зеленокумске в понедельник, 28 апреля. Мужчины и женщины устроили застолье с куличами, украденными с могил после Пасхи. Когда силовики попытались их успокоить и пригрозили штрафом, цыгане напали на них и избили.

Полицейским пришлось вызвать подкрепление. Злоумышленников доставили в отдел. Трое из них получили административные протоколы. В отношении их приятеля решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции, а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости