В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

В Ставрополье задержали толпу цыган за воровство куличей и избиение полицейских

Толпа цыган устроила дебош на кладбище в Ставропольском крае и напала на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в Зеленокумске в понедельник, 28 апреля. Мужчины и женщины устроили застолье с куличами, украденными с могил после Пасхи. Когда силовики попытались их успокоить и пригрозили штрафом, цыгане напали на них и избили.

Полицейским пришлось вызвать подкрепление. Злоумышленников доставили в отдел. Трое из них получили административные протоколы. В отношении их приятеля решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции, а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей.