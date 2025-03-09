Цыгане уговорили россиянина подписать контракт с МО и сняли с его карты миллионы

Цыгане уговорили ярославца подписать договор с МО и сняли с его карты 5 млн руб.

Житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции (СВО), а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей пока он воевал. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 52-летний мужчина познакомился с «лицами цыганской национальности» летом 2024 года. Поддавшись их уговорам, он поехал на Кубинку и подписал контракт с Министерством обороны (МО) России, а затем вместе с новыми знакомыми пошел в банк и привязал свою банковскую карту к номеру телефона одной из своих «сопровождающих».

В 2025 году мужчина получил тяжелое ранение и поступил в госпиталь. Немного оклемавшись, он решил проверить состояние своего счета, куда за время участия в СВО должно было поступить около шести миллионов рублей. Тогда оказалось, что на счету военного осталось всего 300 тысяч рублей — остальные деньги, по убеждениям самого ярославца, сняли его новые знакомые.

Ранее в Челябинске во время крестин в православном храме цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери.