Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 9 марта 2025Силовые структуры

Цыгане уговорили россиянина подписать контракт с МО и сняли с его карты миллионы

Цыгане уговорили ярославца подписать договор с МО и сняли с его карты 5 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции (СВО), а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей пока он воевал. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 52-летний мужчина познакомился с «лицами цыганской национальности» летом 2024 года. Поддавшись их уговорам, он поехал на Кубинку и подписал контракт с Министерством обороны (МО) России, а затем вместе с новыми знакомыми пошел в банк и привязал свою банковскую карту к номеру телефона одной из своих «сопровождающих».

В 2025 году мужчина получил тяжелое ранение и поступил в госпиталь. Немного оклемавшись, он решил проверить состояние своего счета, куда за время участия в СВО должно было поступить около шести миллионов рублей. Тогда оказалось, что на счету военного осталось всего 300 тысяч рублей — остальные деньги, по убеждениям самого ярославца, сняли его новые знакомые.

Ранее в Челябинске во время крестин в православном храме цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери.

    Обсудить
    Последние новости

    «Ты туда не ходи, ладно?». Путин обратился к россиянке, которая вынесла тело мужа с поля боя

    Кержаков отреагировал на побитие Дзюбой его рекорда по голам

    Россиян призвали перестать демонизировать углеводы

    Украинские военные атаковали рынок в Херсонской области ракетами HIMARS

    Вторая за день магнитная буря началась на Земле

    Цыгане уговорили россиянина подписать контракт с МО и сняли с его карты миллионы

    Пара россиян попыталась украсть оставленные на кладбище делегацией из Мьянмы букеты

    В МИД Польши отреагировали на угрозы Маска отключить Starlink на Украине

    Задержанный за хулиганство в Москве мужчина попал под статью о госизмене

    Анна Седокова вернулась к карьере и спела о потере бывшего мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше