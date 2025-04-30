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02:03, 30 апреля 2025Забота о себе

Названы четыре худших продукта для завтрака

Врач Олмос назвал белый хлеб одним из худших продуктов на завтрак
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Larissa Uemura / Unsplash

Спортивный врач Александр Олмос заявил, что на завтрак никогда не стоит употреблять четыре продукта. Их он назвал в ходе беседы с изданием 20minutos.

Как отметил Олмос, на завтрак лучше съесть цельный фрукт, нежели выпить выжатый из него сок. «Даже натуральный сок немедленно гарантирует скачок глюкозы. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров», ─ пояснил специалист.

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Также, по словам медика, одними из худших продуктов на завтрак являются белый хлеб и сладкие хлопья. Их опасность заключается в том, что через несколько часов после утреннего приема пищи у человека произойдет спад энергии и опять возникнет желание перекусить. В заключение Олмос заявил, что в утренний кофе не рекомендуется добавлять рафинированный сахар и другие вредные добавки.

Ранее диетолог Нурия Дианова порекомендовала не отказываться резко от кофе, чтобы не возник синдром отмены. Одним из симптомов данного состояния, по ее словам, является тревожность.

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