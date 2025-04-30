Названы снижающие продолжительность жизни продукты

Профессор Монтейро предупредил о снижении продолжительности жизни из-за конфет

Профессор Карлос Аугусто Монтейро из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу заявил, что некоторые продукты снижают продолжительность жизни. Их он назвал в беседе с изданием La Razon.

Как предупредил Монтейро, ультраобработанные продукты содержат мало полезных веществ, а производители используют различные вредные добавки, чтобы сделать их съедобными и приятными на вкус. В составе таких продуктов в большом количестве имеются соль, сахар и некачественные жиры.

В качестве примера специалист привел промышленные кондитерские изделия, пиццу, гамбургеры, мороженое, сухие завтраки, рыбные палочки, чипсы, лапшу быстрого приготовления, конфеты, джемы, энергетические батончики и сладкие газированные напитки. В заключение Монтейро заявил, что в будущем организм вряд ли адаптируется к подобным продуктам, поэтому их лучше исключить из рациона.

Ранее диетолог Нурия Дианова посоветовала не отказываться резко от кофе. В противном случае, по ее словам, возникнет синдром отмены, который проявляется сонливостью и рядом других симптомов.