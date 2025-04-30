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19:03, 30 апреля 2025Силовые структуры

Не думавший о последствиях россиянин поил брата-школьника алкоголем и получил срок

В Свердловской области россиянину дали 1,5 года колонии за спаивание брата
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области 18-летнему россиянину дали полтора года колонии общего режима за спаивание несовершеннолетнего брата алкоголем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, житель Красноуфимска в течение двух месяцев покупал 16-летнему брату-школьнику различный алкоголь. Подросток успел перепробовать пиво, водку, виски и джин, пока об этом не стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Поскольку семья ранее уже состояла на учете, по данному факту возбудили уголовное дело, и старшему брату дали реальный срок.

Ранее сообщалось, что в Томске аферисты споили россиянина ради квартиры ценой два миллиона рублей

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