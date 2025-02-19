Аферисты споили россиянина ради квартиры ценой в 2 миллиона рублей

Жителя Томска споили аферисты ради квартиры ценой в 2,2 миллиона рублей

54-летнего жителя Томска споили, чтобы завладеть его квартирой. О жилищной афере сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

О недвижимости томича и его склонности к распитию алкоголя узнали двое мошенников. С целью завладеть его квартирой они вывезли жертву за 60 километров от города, предлагая работу сторожем на участке. Несколько дней мужчину спаивали и в состоянии запоя убедили его продать долю своей жилплощади за 1,7 миллиона рублей. Томич подписал договор купли-продажу и расписку.

Однако денег пострадавший так и не дождался. Доля в квартире рыночной стоимостью 2,2 миллиона рублей перешла в собственность аферистов. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников удалось задержать, теперь они заключены под стражу. Материалы дела переданы в суд.

В Москве аналогичное происшествие закончилось куда трагичнее. Преступники смогли втереться в доверие к инвалиду и получили от него согласие на передачу им жилья в центре Москвы ценой в 16 миллионов рублей. За квартиру пенсионеру пообещали пожизненный уход и покрытие долгов. Уже после заключения сделки аферисты споили собственника, подмешав в алкоголь транквилизаторы и наркотики. Спасти мужчину не удалось.