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19:37, 30 апреля 2025Бывший СССР

Немецкие танки на Украине напомнили Путину Великую Отечественную войну

Путин: Танки ФРГ на Украине вызывают ассоциации с Великой Отечественной войной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Танки с крестами из ФРГ на Украине вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что отношения России и Европейских стран восстановятся. По его словам, рано или поздно это произойдет.

Глава государства также отметил, что сегодня в составе российских войск сражаются французские добровольцы, служащие в подразделении «НормандияНеман». Он добавил, что на Западе всегда были люди, разделяющие принципы и ценности России.

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