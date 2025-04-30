Путин: Танки ФРГ на Украине вызывают ассоциации с Великой Отечественной войной

Танки с крестами из ФРГ на Украине вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что отношения России и Европейских стран восстановятся. По его словам, рано или поздно это произойдет.

Глава государства также отметил, что сегодня в составе российских войск сражаются французские добровольцы, служащие в подразделении «Нормандия — Неман». Он добавил, что на Западе всегда были люди, разделяющие принципы и ценности России.