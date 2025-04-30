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18:46, 30 апреля 2025Мир

Путин рассказал о воюющих на стороне России французах

Путин рассказал о французских добровольцах, воюющих на стороне России в зоне СВО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Французские добровольцы в составе подразделения «НормандияНеман» воюют на стороне России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия — Неман"», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что на Западе всегда были люди, разделяющие принципы и ценности России.

Ранее стало известно, что отряд «Нормандия — Неман», состоящий из французских добровольцев, участвует в боевых действиях на стороне России в Донбассе. Добровольцы отряда выразили мнение, что россияне и французы должны совместно бороться с «дегенеративными идеями» Запада.

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