«Россия 1»: Французский отряд «Нормандия — Неман» воюет против ВСУ в Донбассе

Отряд «Нормандия — Неман», состоящий из французских добровольцев, участвует в боевых действиях на стороне России в Донбассе. О французах, воюющих против Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал тележурналист Александр Рогаткин в видеорепортаже для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Отряд французских добровольцев с легендарным названием "Нормандия — Неман" воюет под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией», — уточнил журналист.

В репортаже упоминается военнослужащий с позывным Падре, который приехал на Донбасс в декабре 2024 года, и его сослуживец Готье, прибывший месяц назад. На кадрах военные рассказали, что находятся в одной команде с русскими и «служат вместе».

Оба добровольца раньше были кадровыми офицерами ВС Франции. Падре долгое время работал инструктором в иностранном регионе, но современная «война дронов» стала для них чем-то совершенно новым, указал Рогаткин.

Готье заявил, что прошел довольно интенсивное обучение в Донбассе. «Я получаю опыт России в плане войны с помощью дронов. Это очень сильно отличается от того, что происходит в западных армиях», — добавил он.

Другой доброволец выразил мнение, что россияне и французы должны совместно бороться с «дегенеративными идеями» Запада, которые морально разрушают общество.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о сокращении числа иностранных наемников в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что у украинской армии в целом «очень тяжелая ситуация с набором бойцов».