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10:28, 27 апреля 2025Бывший СССР

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Алаудинов: Число воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников сократилось
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Число воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, у украинской армии уже нет такого наплыва иностранцев, у них «очень тяжелая ситуация с набором бойцов».

Генерал-лейтенант указал, что ВСУ несут огромные потери. Украина формирует подразделения в том числе из инвалидов и заключенных, добавил Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» останется на участках госграницы в Курской и Белгородской областях. «Спецназ "Ахмат" находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — уточнил он.

До этого стало известно, что общие потери ВСУ за время боев в Курской области составили более 76,5 тысячи бойцов. По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более в том числе 412 танков.

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