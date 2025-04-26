Алаудинов рассказал о действиях «Ахмата» после освобождения Курской области

Алаудинов: «Ахмат» останется на границах Белгородской и Курской областей

Спецназ «Ахмат» останется на участках госграницы в Курской и Белгородской областях. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Спецназ "Ахмат" находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о действиях спецназа Алаудинов не сообщил.

В субботу, 26 апреля, стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).