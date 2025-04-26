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16:26, 26 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло общие потери ВСУ за время боев в Курской области

Минобороны: Потери ВСУ в Курской области составили более 76,5 тысячи бойцов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев в Курской области составили более 76,5 тысячи бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 76550 военнослужащих, 412 танков, 341 боевую машину пехоты, 314 бронетранспортеров», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении 2,2 тысяч других боевых бронированных машин ВСУ, а также 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии в ходе боев в Курской области. Российские военные уничтожили 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.

Ведомство отметило уничтожение 134 станций радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций (РЛС) ПВО ВСУ, а также пяти РЛС радиоэлектронной разведки.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. 26 апреля был освобожден последний населенный пункт региона — село Горналь.

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