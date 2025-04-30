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16:11, 30 апреля 2025Силовые структуры

Голый полицейский в стрингах и с кокаином попал под проверку МВД России

МВД проверит инспектора ГАИ из Сальска после видео с кокаином
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ростовской области проводится проверка после обнародования видео с инспектором ГАИ из Сальска, употребляющим кокаин. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.

Оперативники собственной безопасности донского главка полиции намерены выяснить, действительно ли их коллега совершал противоправные действия. В пресс-службе управления МВД по Ростовской области по итогам проверки примут решение в установленном законом порядке.

По данным Telegram-канала Don Mash, голый полицейский в одних стрингах на видео снят рядом с неизвестным белым порошок. У него уже имеется строгий выговор за нарушения по службе. Теперь на него поступило заявление о взятках, которые он получал на карту жены.

Ранее 30 апреля сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции остановили внедорожник Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем.

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