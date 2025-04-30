Полицейские остановили Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем в российском регионе

В Красноярском крае полиция остановила внедорожник с девятилетним водителем

В Зеленогорске Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции остановили внедорожник Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

56-летний отец ребенка сидел на пассажирском месте. Он рассказал, что решил научить сына вождению. В результате полицейские составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС») КоАП РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее МВД показало видео перестрелки с открывшим огонь по полицейским автоугонщиком.