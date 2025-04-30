Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:41, 30 апреля 2025Силовые структуры

Полицейские остановили Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем в российском регионе

В Красноярском крае полиция остановила внедорожник с девятилетним водителем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

В Зеленогорске Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции остановили внедорожник Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

56-летний отец ребенка сидел на пассажирском месте. Он рассказал, что решил научить сына вождению. В результате полицейские составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС») КоАП РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее МВД показало видео перестрелки с открывшим огонь по полицейским автоугонщиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    Российский военкор рассказал об инциденте со стрельбой с участием бойцов из КНДР

    «Магнит» решил купить «Азбуку вкуса»

    ВСУ стянули к Красноармейску наемников и элитный батальон

    Подсчитано число позвонивших на номер 1945 россиян

    Раскрыта внешнеполитическая миссия нового премьера Канады

    В Курской области захватили специально созданный НАТО для ВСУ противотанковый комплекс

    «20-30 убегающих инвалидов». Российский командир посмеялся над заявлением Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

    Марочко рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ близ Богуславки

    Полицейские остановили Toyota Land Cruiser с девятилетним водителем в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости