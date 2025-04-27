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08:02, 27 апреля 2025Силовые структуры

Перестрелка с открывшим огонь по полицейским автоугонщиком попала на видео

Опубликовано видео перестрелки с открывшим огонь по полицейским автоугонщиком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Перестрелка с открывшим огонь по сотрудникам полиции автоугонщиком в Петропавловске-Камчатском попала на видео. Кадры опубликовало УМВД России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сообщение об угоне машины Daihatsu Terios поступило в дежурную часть полиции в вечернее время. В рамках плана «Перехват» наряды полиции были ориентированы на розыск автомобиля. С помощью систем видеонаблюдения транспортное средство обнаружили, однако на требования остановиться водитель не реагировал и пытался скрыться.

В ходе преследования иномарку блокировали патрульными машинами. При попытке задержания водитель направил на одного из полицейских оружие, после чего произвел несколько выстрелов в сторону патрульных автомобилей и сотрудников полиции. После предупредительных выстрелов и последующих действий нарушителя задержали. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в медучреждение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Ранее в Челябинске сотрудники ДПС на семи автомобилях устроили погоню за местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину родственницы.

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