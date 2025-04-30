Обнаружено опасное скрытое воздействие на женскую фертильность

Toxicol Sci: Фталат DEHP отрицательно сказывается на женской фертильности

Химическое соединение DEHP, входящее в состав многих пластиков, может нарушать гормональный баланс и снижать женскую фертильность даже в низких дозах. К такому выводу пришли ученые из Института экологической медицины Каролинского института. Результаты опубликованы в журнале Toxicological Sciences.

DEHP относится к классу фталатов и уже классифицирован как эндокринный разрушитель из-за его влияния на мужскую репродуктивную систему. Однако новое исследование показывает, что репродуктивное здоровье женщин может быть еще более чувствительно к этому веществу.

В ходе работы исследователи проанализировали данные четырех экспериментов, в которых самки мышей подвергались воздействию DEHP в разных дозах. Даже при сравнительно низком уровне воздействия наблюдалось уменьшение количества фолликулов в яичниках и снижение уровня прогестерона — показателей, напрямую связанных с фертильностью. Эти эффекты оказались более выраженными, чем изменения массы тела или цикла, которые традиционно считаются ключевыми маркерами токсичности.

Авторы отмечают, что существующие регуляторные стандарты в основном ориентированы на мужскую репродуктивную систему, что создает риск недооценки воздействия химикатов на женщин. По мнению исследователей, необходимо пересматривать подходы к оценке химической безопасности, учитывая высокую чувствительность женской репродуктивной системы к эндокринным разрушителям.

