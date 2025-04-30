Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

В Барнауле суд дал иностранцу 13 лет заключения за оправдание терроризма

В Барнауле суд приговорил 20-летнего иностранца к 13 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Установлено, что он в своих постах и сообщениях оправдывал деятельность международной террористической организации, распространял фото и видео в группах.

Дело расследовалось по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Бердске возбудили дело против мужчины за сокрытие данных о террористе.