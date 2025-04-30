Орбан заявил о черном дне для Европы

Орбан: решение Европейской народной партии по Украине — черный день для Европы

Решение Европейской народной партии (ЕНП), располагающей большинством мест в Европейском парламенте, о продолжении поддержки Украины стало черным днем для Европы. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Съезд ЕНП решил поддержать продолжение войны на Украине. Они хотят направить еще больше денег на Украину, в то время как европейская экономика страдает. Какой позор!» — написал политик.

Ранее Орбан заявил, что Европе пора признать безнадежность своей военной стратегии. По мнению премьера, европейским политикам стоит «прекратить военный психоз», который охватил западные страны.

Венгерский политик прикрепил к своей публикации фрагмент интервью местным СМИ, в котором он заявил, что единственная задача сейчас — «поддержать попытки президента США Дональда Трампа достичь мира».