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13:36, 27 апреля 2025Мир

Орбан призвал Европу прекратить военный психоз

Орбан: Киев без помощи США обречен, а Европа должна прекратить психоз
Ольга Коровина

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европе пора признать безнадежность своей военной стратегии. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению Орбана, европейским политикам стоит прекратить «военный психоз», который охватил западные страны.

«Военный психоз в Европе должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель все равно цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный возможный путь — путь мира!» — написал премьер.

Венгерский политик прикрепил к своей публикации фрагмент интервью местным СМИ, в котором он заявил, что единственная задача сейчас — «поддержать попытки президента США Дональда Трампа достичь мира».

Ранее Орбан сообщил, что на общенациональном референдуме проголосовал против вступления Украины в Европейский союз.

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