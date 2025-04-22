Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС

Орбан сообщил, что на референдуме проголосовал против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на общенациональном референдуме проголосовал против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). О своем голосе политик рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Брюссель и [оппозиционная] партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал», — написал венгерский премьер.

Свою публикацию он сопроводил фотографией с бланком, на котором видно его голос против вступления Киева в объединение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях поспешного вступления Украины в Евросоюз.