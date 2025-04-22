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20:31, 22 апреля 2025Мир

Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС

Орбан сообщил, что на референдуме проголосовал против вступления Украины в ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на общенациональном референдуме проголосовал против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). О своем голосе политик рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Брюссель и [оппозиционная] партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал», — написал венгерский премьер.

Свою публикацию он сопроводил фотографией с бланком, на котором видно его голос против вступления Киева в объединение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях поспешного вступления Украины в Евросоюз.

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