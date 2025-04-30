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12:36, 30 апреля 2025Бывший СССР

Песков призвал Киев признать реальную ситуацию на поле боя

Песков: Ситуация на поле боя в зоне проведения СВО отличается от 2022 года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Украины должны будут признать реальную ситуацию на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Была ситуация на земле на март 2022 года. Сейчас ситуация другая. И не признавать де-факто эту ситуацию — или де-факто и де-юре — совершенно невозможно», — заявил Песков.

Он добавил, что в начале 2022 года, когда между Украиной и Россией были подготовлены стамбульские соглашения, премьер-министр Великобритании того времени Борис Джонсон «дал команду Киеву» выйти из переговорного процесса.

Ранее Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном. По его словам, украинский кризис является слишком сложным, чтобы урегулировать его «сиюминутно».

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