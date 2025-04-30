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11:55, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались об урегулировании конфликта на Украине

Песков: Урегулирование конфликта должно быть достигнуто с Украиной, не с США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, не с Америкой. Америка пытается договориться, и мы признательны США за их невероятные усилия», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что украинский кризис является слишком сложным, чтобы урегулировать его «сиюминутно». Он отметил, что Москва готова к прямым переговорам, однако ответа от Киева пока что нет.

Вместе с тем Песков напомнил, что Путин поддерживает установление перемирия на Украине. Однако для этого необходимо решить целый ряд нюансов.

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