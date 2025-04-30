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16:13, 30 апреля 2025Культура

Лепс пожалел об ошибках молодости

Певец Григорий Лепс заявил, что сожалеет об ошибках молодости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что если бы он мог заново начать свою жизнь, то избежал бы множества ошибок. Его цитирует Пятый канал.

«Если бы заново начать свою жизнь, наверняка можно было бы не сделать очень много ошибок. Не совершать глупостей по молодости», — сказал он, добавив, что 20-летнему себе вручил бы огромный список советов.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой. Отмечалось, что музыкант принял такое решение из-за нехватки денег.

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