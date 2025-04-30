Лепс пожалел об ошибках молодости

Певец Григорий Лепс заявил, что сожалеет об ошибках молодости

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что если бы он мог заново начать свою жизнь, то избежал бы множества ошибок. Его цитирует Пятый канал.

«Если бы заново начать свою жизнь, наверняка можно было бы не сделать очень много ошибок. Не совершать глупостей по молодости», — сказал он, добавив, что 20-летнему себе вручил бы огромный список советов.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой. Отмечалось, что музыкант принял такое решение из-за нехватки денег.