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16:20, 30 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемого в подготовке теракта против российского военного задержали

В Подмосковье задержан подозреваемый в подготовке теракта против военного
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал РЕН ТВ|Новости

В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в подготовке теракта против российского военнослужащего. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, мужчина приехал в Королев и следил за сотрудником Минобороны РФ несколько недель. Сейчас он дает показания.

Ранее в Балашихе украинский агент подорвал автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Жертвой случившегося стал прохожий. Позже выяснилось, что им оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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