Подозреваемого в подготовке теракта против российского военного задержали

В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в подготовке теракта против российского военнослужащего. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным источника, мужчина приехал в Королев и следил за сотрудником Минобороны РФ несколько недель. Сейчас он дает показания.
Ранее в Балашихе украинский агент подорвал автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Жертвой случившегося стал прохожий. Позже выяснилось, что им оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.