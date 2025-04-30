Подозреваемого в подготовке теракта против российского военного задержали

В Подмосковье задержан подозреваемый в подготовке теракта против военного

В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в подготовке теракта против российского военнослужащего. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, мужчина приехал в Королев и следил за сотрудником Минобороны РФ несколько недель. Сейчас он дает показания.

Ранее в Балашихе украинский агент подорвал автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Жертвой случившегося стал прохожий. Позже выяснилось, что им оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.