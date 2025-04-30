Похитившему 41 миллион рублей бывшему замглавы управления МЧС России дали 15 лет за взятки

В Москве суд дал 15 лет экс-замглавы управления МЧС Даудашвили за взятки

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрия Даудашвили за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»).

Это второй приговор в отношении Даудашвили. В декабре 2024 года Хорошевский суд Москвы дал ему восемь лет колонии по уголовному делу о хищении 41,3 миллиона рублей, предназначенных на социальные выплаты. Его признали виновным по статье 159.2 («Организация мошенничества при получении выплат») УК РФ.

Вместе с ним приговор вынесли четырем подельникам Константину Маслаку, Наталье Матвеевой, Денису Беломытцеву и Александру Стулову. Они получили сроки от четырех до шести лет лишения свободы.

Суд установил, что сотрудники МЧС необоснованно писали рапорты на получение соцвыплат и материальной помощи, а Даудашвили подписывал их, давая разрешение на выплату денег.

Коптевский суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у Даудашвили в доход государства шесть квартир и 52 миллиона рублей.