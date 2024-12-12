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20:49, 12 декабря 2024Силовые структуры

Осужден бывший замначальника специальной пожарной охраны МЧС

В Москве суд вынес приговор бывшему замглавы специальной пожарной охраны МЧС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили по делу о мошенничестве при получении выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Даудашвили признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159.2 («Организация мошенничества при получении выплат») УК РФ. Суд также вынес приговор четырем подельникам экс-замглавы управления специальной пожарной охраны МЧС — Констрантину Маслаку, Наталье Матвеевой, Денису Беломытцев и Александру Стулову.

Следователи установили, что сотрудники МЧС необоснованно писали рапорты на получение соцвыплат и материальной помощи, а Даудашвили подписывал их, давая разрешение на выплату денег, уточняет RG.RU. Суммарный ущерб составил 40,8 миллиона рублей.

Ранее бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы за мошенничество, освободился из колонии.

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