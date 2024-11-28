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06:22, 28 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный за мошенничество экс-замглавы МЧС освободился из колонии

ТАСС: экс-замглавы МЧС России Гуровича освободили из колонии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Гурович

Андрей Гурович. Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы за мошенничество, освободился из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает агентство, суд удовлетворил просьбу экс-замглавы ведомства об условно-досрочном освобождении. В общей сложности он провел в заключении менее двух с половиной лет.

В декабре 2023 года Мосгорсуд признал Гуровича виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его также на два года лишили права занимать должности в государственных органах России. Следствие установило, что в 2020 году экс-замглавы МЧС организовал выделение более 969 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство в Мурманской области полевого ковидного госпиталя. Он был возведен, однако так и не использовался. Гурович вину не признал.

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