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12:36, 29 декабря 2023Силовые структуры

Экс-замглавы МЧС приговорили к 5 годам колонии за злоупотребление полномочиями

Мосгорсуд приговорил экс-замминистра МЧС Гуровича к 5 годам за злоупотребление

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гуровича признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его также на два года лишили права занимать должности в государственных органах России. Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным ТАСС, МЧС отказалось от исковых требований к Гуровичу и суд снял арест с имущества осужденного.

Следствие установило, что в 2020 году экс-замглавы МЧС организовал выделение более 969 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство в Мурманской области полевого ковидного госпиталя. Он был возведен, однако так и не использовался — работы провели без учета климатических условий региона. В результате госпиталь демонтировали.

Обязанности по контролю за расходованием бюджетных средств были возложены на Гуровича, однако он не принял мер для эффективного использования денег.

Гурович вину не признал. Защита обжалует приговор.

О задержании экс-замглавы МЧС стало известно 13 июля 2022 года.

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      Илона Палей
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