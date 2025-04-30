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15:57, 30 апреля 2025Россия

Показано оставленное бойцами ВСУ вооружение в Судже

В Судже нашли гранатометы и боеприпасы ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Правительство Курской области

В Судже Курской области сотрудники пограничного управления ФСБ нашли оставленные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранатометы и боеприпасы. Снимки находок показало правительство российского региона в своем Telegram.

Среди прочего вооружения на опубликованных кадрах можно увидеть ручную гранату «М33», мину «М18АL», ручные противотанковые гранатометы разных моделей — РПГ-75, РПГ-75М, РПГ-7, РПГ-18 и ПГ-7Л, а также стартовый заряд для ПГ-7 ПР.

Кроме того, были найдены два короба для пулемета «Калашникова» с патронами калибра 7,62 миллиметра — всего 500 штук, а также две ленты с патронами калибра 7,62 миллиметра производства НАТО — 200 штук.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях ВСУ. По его словам, практически все найденное на освобожденных российских территориях вооружение было производства стран НАТО.

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