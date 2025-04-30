Политик из страны НАТО выступил против отправки военных на Украину

В парламенте Эстонии выступили против отправки войск на Украину

В Рийгикогу (парламенте) Эстонии выступили против отправки национальных войск на Украину в целях обеспечения мира. Об этом заявил председатель Консервативной народной партии (EKRE) и депутат законодательного органа Мартин Хельме, передает Postimees.

«Нет, нет и еще раз нет! (...) Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину!» — заявил парламентарий. Хельме также пообещал отправить правительство в отставку, прежде чем Рийгикогу начет соответствующую процедуру.

Кроме того, эстонский депутат заявил, что, отправив своих солдат на Украину, Таллин вступит в войну с Россией.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». «Безопасность Украины — это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, принадлежащая европейской семье, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас», — заявил глава кабмина.