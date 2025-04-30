Полицейские бросились спасать попавшего в беду блогера и попали на видео

Чеченские полицейские спасли блогера, улетевшего на обочину с трассы

В Чечне полицейские увидели попавшего в беду блогера и бросились ему на помощь. Момент спасения мужчины попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, на выезде из региона водитель авто марки «Лада» решил на скорости сделать эффектное видео, однако в результате чуть не влетел в фуру. Чтобы избежать столкновения, он увел машину в сторону и перевернулся в кювет.

В этот момент мимо пострадавшего проезжали полицейские, которые направлялись в Москву. Они незамедлительно бросились на выручку, вытащили мужчину из салона, оказав первую помощь. Далее его передали врачам.

Ранее сообщалось, что рядовой Виталий Харлампьев был ранен в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, однако, превозмогая боль, помог раненому товарищу и вынес его в укрытие.