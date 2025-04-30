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00:42, 30 апреля 2025Россия

Российский боец после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища

Боец Харлампьев после ранения при атаке дрона ВСУ спас пострадавшего товарища
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Рядовой Виталий Харлампьев был ранен в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако превозмогая боль помог раненому товарищу и вынес его в укрытие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Боец снабжал военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполняя задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий. Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, он подвергся атакам FPV-дронов. В результате сбросов боеприпасов Харлампьев получил осколочные ранения.

Превозмогая боль, он оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого сослуживца и оказал помощь ему. Затем российский военный погрузил товарища в автомобиль и эвакуировал с передовой в медучреждение, чем спас ему жизнь, указали в Минобороны.

Ранее стало известно, что бойцы 60-й отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил (ВС) России прошли более 10 километров через туман, эвакуируя раненых сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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