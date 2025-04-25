Российские бойцы несли на себе раненых сослуживцев на протяжении 10 километров

РИА Новости: Бойцы ВС РФ прошли 10 км через туман, эвакуируя раненых сослуживцев

Бойцы 60-й отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил (ВС) России прошли более 10 километров через туман, эвакуируя раненых сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военнослужащий с позывным Вайс в беседе с РИА Новости.

«Мы в туман выходили, проходили километров десять за нашими двумя (ранеными). (...) Они были тяжело ранены, у одного там глаз был ранен, осколочное ранение, у второго — ноги перебиты», — рассказал боец.

Он отметил, что в 250 метрах от раненых находился противник. Несмотря на это, сослуживцев удалось доставить до точки эвакуации, где их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что взятый в плен украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противодронового ружья.