Полиция задержала надругавшегося на детской площадке над мальчиком педофила

В Петербурге задержали педофила, надругавшегося над мальчиком

В Санкт-Петербурге задержали россиянина, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 апреля гостивший в Северной столице мужчина заметил на детской площадке возле жилого дома на Советском проспекте мальчика. Злоумышленник совершил в отношении малолетнего иные действия сексуального характера. Вскоре после этого он был опознан и задержан полицией. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Крыму насиловавшего десятилетнюю девочку педофила приговорили к 20 годам колонии.