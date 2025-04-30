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13:24, 30 апреля 2025Ценности

Появились фото похудевшего Леонардо Ди Каприо

50-летнего актера Леонардо Ди Каприо сняли на Ибице после похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Появились фото американского актера Леонардо Ди Каприо после похудения. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 50-летнего артиста во время отдыха на Ибице. Он предстал перед камерами в бейсболке, черной толстовке с надетым на голову капюшоном, белой футболке и брюках, продемонстрировав постройневшую фигуру.

Отмечается, что компанию голливудской звезде составили его друзья и 26-летняя возлюбленная — итальянская модель Виттория Черетти. Вместе они посетили прибрежный ресторан Casa Jondal.

Ранее в апреле сообщалось, что Леонардо Ди Каприо начал омолаживаться из страха потерять Черетти.

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