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14:44, 24 апреля 2025Ценности

50-летний Леонардо Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель

Radar: Актер Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель Витторию Черетти. Об этом сообщает Radar.

В одном интервью Vogue 26-летняя итальянка заявила, что устала от высказываний фанатов, которые обращают внимание только на более знаменитого человека в паре. «Как только вы вступаете в отношения с более знаменитым человеком, ты становишься "парнем" или "девушкой" этой персоны. Это ужасно раздражает», — возмутилась она.

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После этого общественность начала подозревать, что манекенщица таким образом намекает на скорое расставание с актером. По словам инсайдеров, интервью Черетти повлияло на Ди Каприо, который всегда первым заканчивал отношения. Причем чаще всего он прекращал романы с девушками, когда им исполнялось 25 лет. «Он не даст этому случиться», — говорят приближенные к актеру.

Отмечается, что он пытается вернуться в форму и выглядеть моложе, чтобы впечатлить возлюбленную. «Он покрасил волосы и брови, а еще подровнял бороду, чтобы порадовать ее. Впервые он переживает, что она может уйти, а он не готов к такому, — говорят источники. — Друзьям кажется, что с темными волосами он выглядит еще старше, но они не говорят ему это в лицо».

В апреле стала известна причина разлада между Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купером.

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