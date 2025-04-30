Премьер Индии отказался приезжать на парад Победы

Премьер-министр Индии Моди не приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена ​​не на высшем уровне», — уточнил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главами Индии и Пакистана. По его словам, Кремль также не получал от Дели или Исламабада просьб поспособствовать в урегулировании ситуации между двумя государствами.