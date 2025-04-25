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19:53, 25 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с лидерами Индии и Пакистана

Песков: Путин пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, сейчас нет в планах», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, Москва также не получала от Дели или Исламабада просьб поспособствовать в урегулировании ситуации между двумя государствами.

Ранее политолог Алексей Куприянов заявил, что Индия и Пакистан угрожают друг другу, но не хотят полноценного конфликта. Он подчеркнул, что оба государства осознают, что конфронтация может повлечь за собой применение ядерного оружия.

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