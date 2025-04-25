В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с лидерами Индии и Пакистана

Песков: Путин пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, сейчас нет в планах», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, Москва также не получала от Дели или Исламабада просьб поспособствовать в урегулировании ситуации между двумя государствами.

Ранее политолог Алексей Куприянов заявил, что Индия и Пакистан угрожают друг другу, но не хотят полноценного конфликта. Он подчеркнул, что оба государства осознают, что конфронтация может повлечь за собой применение ядерного оружия.