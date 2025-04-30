Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 30 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Украины раскрыл дату начала обсуждений в Раде по ратификации сделки с США

Шмыгаль: Рада начнет обсуждение ратификации сделки по недрам с США 1 мая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Рада начнет обсуждать ратификацию сделки по недрам с США завтра, 1 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Завтра у нас предусмотрены консультации с главами фракций и групп, руководством нашего парламента относительно деталей соглашения. У нас есть предварительная такая договоренность», — сказал он.

Глава правительства республики добавил, что после подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом документ вернут в правительство Украины, которое направит его на ратификацию в Верховную Раду. При этом соглашение вступит в силу лишь после соответствующего решения парламента.

30 апреля Денис Шмыгаль подтвердил, что сделку с США подпишут в течение ближайших суток. Ранее об этом со ссылкой на свои источники также сообщило агентство Bloomberg.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости