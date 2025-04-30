Премьер Украины раскрыл дату начала обсуждений в Раде по ратификации сделки с США

Шмыгаль: Рада начнет обсуждение ратификации сделки по недрам с США 1 мая

Рада начнет обсуждать ратификацию сделки по недрам с США завтра, 1 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Завтра у нас предусмотрены консультации с главами фракций и групп, руководством нашего парламента относительно деталей соглашения. У нас есть предварительная такая договоренность», — сказал он.

Глава правительства республики добавил, что после подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом документ вернут в правительство Украины, которое направит его на ратификацию в Верховную Раду. При этом соглашение вступит в силу лишь после соответствующего решения парламента.

30 апреля Денис Шмыгаль подтвердил, что сделку с США подпишут в течение ближайших суток. Ранее об этом со ссылкой на свои источники также сообщило агентство Bloomberg.