Продюсер предрек забвение Лободе и Брежневой

Продюсер Рудченко: Лобода и Брежнева ведут себя лицемерно, скоро о них забудут

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что в провале концертов украинских певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой (Галушко) нет ничего удивительного. Его слова передает портал «Абзац».

Рудченко предрек обеим певицам забвение из-за лицемерного отношения к собственной аудитории:

«Ярая поддержка нацистского режима и выплаты ВСУ отпугивают русскоязычных зрителей. Они ведут себя лицемерно. Лобода и Брежнева не могут отказаться от русского языка, ведь заработали состояние и славу благодаря ему. Скоро о них просто забудут», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что уехавшая из России Брежнева не смогла собрать залы на концертах в странах СНГ.