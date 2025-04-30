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09:36, 30 апреля 2025Культура

Уехавшая из России Брежнева не смогла собрать залы в странах СНГ

Shot: Певица Вера Брежнева выступит в полупустых залах в странах СНГ
Ольга Коровина

Фото: Sergey Lantyukhov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Украинская певица Вера Брежнева выступит в полупустых залах в рамках своего тура по странам СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на выступления артистки в Казахстане и Узбекистане продано около половины от всех доступных билетов. Так, на концерт в Алма-Ате, запланированный на 30 апреля, продано 1283 билета из 2567. При этом за самые дорогие места у сцены зрителям придется заплатить около 9,5 тысячи рублей. На выступление Брежневой в Ташкенте, которое состоится 1 мая, куплено 1033 билета из 1890 доступных.

В 2022 году Брежнева переехала в Италию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Певица открыто поддержала Украину и отказалась от выступлений в России. Спустя год артистка лишилась вида на жительство в РФ. В одном из интервью она заявила, что потеряла стабильность, покинув страну, где у нее было много «внешних источников поддержки».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал внести Веру Брежневу в списки террористов из-за поддержки ВСУ.

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