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00:24, 30 апреля 2025Россия

Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте

Путин не стал спорить с Лукашенко из-за георгиевской ленты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин ответил на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о георгиевской ленте. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи в Волгограде Лукашенко сказал, что на шествии «Беларусь помнит» используется красно-зеленая лента вместо георгиевской, у которой «своеобразная все-таки история». Белорусский лидер подчеркнул, что георгиевская лента не запрещена в Белоруссии.

«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть», — ответил Путин, добавив, что символы могут быть разными, но важно «то, что за ними стоит».

Лукашенко заявил, что в странах Прибалтики и на Украине молодежь «машет знаменами дивизий СС». «Сегодня в прибалтийских странах и Украине ставят памятники фашистским палачам», — отметил он.

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