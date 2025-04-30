Путин рассказал о судьбе оставшихся в Курской области бойцов ВСУ

Путин: Оставшимся бойцам ВСУ в Курской области предлагают сдаться

Оставшимся бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области предлагают сдаться. Об их судьбе порассуждал президент России Владимир Путин в ходе марафона «Знание. Первые», трансляция которого идет во «ВКонтакте».

Глава государства рассказал, что украинские военные сейчас прячутся по подвалам. Путин отметил, что группы противника в Курской области разрознены.

По словам российского лидера, украинские бойцы просят эвакуации.

Ее организовать невозможно, потому что «там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то», заметил Путин.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал по ситуации в Курской области ориентироваться на слова президента России.