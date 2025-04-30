Раскрыт тип атакующего Курскую область вооружения ВСУ

ТАСС: ВСУ используют ударные FPV-дроны для атаки Курской области

В большинстве случаев Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ударные FPV-дроны для продолжающихся атак по Курской области. Тип применяемого для обстрелов российских территорий вооружения противника раскрыл командир пятой роты второго батальона «Барс-Курск» с позывным Борода, передает ТАСС.

По словам военнослужащего, ежедневно его подразделение сбивает около 10 дронов ВСУ в Глушковском районе. По его словам, помимо FPV-дронов ВСУ также используют беспилотники самолетного типа и дроны «Баба-Яга».

Обстановку в приграничье он описал как напряженную. «Ситуация не меняется, где-то она и усугубилась — начали летать так называемые крылья, которые высаживают FPV-дроны, а они в свою очередь бьют», — заключил Борода.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий констатировал, что артиллерийские обстрелы и атаки беспилотниками Белгородской и Брянской областей, а также освобожденных территорий Курской области продолжаются. В этой связи он заявил о необходимости создать буферную зону до Конотопа Сумской области Украины.