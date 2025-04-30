Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 30 апреля 2025Россия

В Госдуме обозначили границы буферной зоны для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ

Водолацкий: Буферная зона для защиты регионов РФ от ВСУ должна дойти до Конотопа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Буферная зона для защиты российских регионов от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна доходить до Конотопа Сумской области Украины. Границы этой зоны обозначил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

Депутат констатировал, что артиллерийские обстрелы и атаки беспилотниками Белгородской и Брянской областей, а также освобожденных территорий Курской области продолжаются. В этой связи он заявил, что задача российских военных — создать буферную зону от Глухово и до Конотопа в Сумской области.

«Это все должно быть безопасная зона, которая не позволит националистам обстреливать территорию Российской Федерации», — обозначил Водолацкий, добавив, что такая работа уже ведется.

Ранее сообщалось, что российские войска, заняв Басовку и Журавку, создают буферную зону в Сумской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что буферная зона по глубине должна быть не менее 100 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

    ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

    В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

    Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

    Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

    Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

    Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

    Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

    Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

    Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости