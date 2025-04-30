В Госдуме обозначили границы буферной зоны для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ

Водолацкий: Буферная зона для защиты регионов РФ от ВСУ должна дойти до Конотопа

Буферная зона для защиты российских регионов от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна доходить до Конотопа Сумской области Украины. Границы этой зоны обозначил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

Депутат констатировал, что артиллерийские обстрелы и атаки беспилотниками Белгородской и Брянской областей, а также освобожденных территорий Курской области продолжаются. В этой связи он заявил, что задача российских военных — создать буферную зону от Глухово и до Конотопа в Сумской области.

«Это все должно быть безопасная зона, которая не позволит националистам обстреливать территорию Российской Федерации», — обозначил Водолацкий, добавив, что такая работа уже ведется.

Ранее сообщалось, что российские войска, заняв Басовку и Журавку, создают буферную зону в Сумской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что буферная зона по глубине должна быть не менее 100 километров.