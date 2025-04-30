Украинские модели заработали миллионы долларов на OnlyFans и привлекли внимание налоговой

Украинские модели заработали 111 миллионов долларов на платформе OnlyFans

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко рассказал о многомиллионных заработках украинских моделей на платформе OnlyFans. Соответствующую информацию публикует «Украинская правда».

Кравченко заявил, что в период с 2020 по 2022 годы манекенщицы получили на продаже контента и подписках 111 миллионов долларов (897 миллионов рублей), что привлекло внимание налоговой. При этом сами инфлюэнсеры намерены обжаловать в судебном порядке начисленные им налоги в размере 14,5 миллиона гривен (28,5 миллиона рублей).

По словам Кравченко, в настоящее время по факту деятельности моделей проводятся 606 налоговых проверок. Кроме того, еще 346 документальных проверок запланированы, уточнил глава налоговой службы.

«Общая сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен (28,9 миллиона рублей)», — заключил он. Отмечается, что всего с 2020 по 2022 год 5435 украинцев получали доходы от размещения контента на OnlyFans.

В сентябре 2024 года депутат Рады Данил Гетманцев призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans. Тогда он заявлял, что сфера создания платного контента на платформе гражданами Украины стремительно растет.

