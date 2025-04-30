Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

В Ватикане Зеленский попросил Трампа не выходить из миротворческого процесса

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал американского лидера Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Economist.

Украинские источники сообщили изданию, что Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы сообщить Трампу, что Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия якобы нет. Также он настаивал, что Трамп не должен отказываться от процесса по урегулированию конфликта, так как только он может обеспечить мир.

Ранее Трамп заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла хорошо, Вашингтон будет наблюдать за развитием событий в ближайшие дни. «Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает ситуацию. И я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

До этого Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым. При этом политик напомнил, что Крым вошел в состав России, когда пост президента США занимал Барак Обама.