Раскрыта сумма гонорара Друзя за корпоративы

Shot: Магистр «Что? Где? Когда?» Друзь зарабатывает 900 тыс. руб. за корпоратив

Раскрыта сумма гонорара магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя за корпоративы. Как сообщает Shot в Telegram, телезвезда зарабатывает до 900 тысяч рублей за вечер.

Как утверждает издание, Друзь занимается проведением корпоративных версий знаменитой игры и выезжает на мероприятия по всей России. За вечер работы магистр телеигры может заработать до одного миллиона рублей, уточняет Shot.

Стоимость его услуг складывается из базового гонорара за проведение игры, который составляет 450 тысяч рублей, и дополнительной оплаты за использование официального бренда «Что? Где? Когда?», которая составляет еще 450 тысяч рублей.

Издание отмечает, что отдельно оплачиваются атрибутика и реквизит. Стилизованные конверты, черный ящик, гонг и услуги двух распорядителей стоят 200 тысяч рублей. За хрустальную сову для лучшего игрока нужно будет заплатить 40 тысяч, а за сувенирные книги — по две тысячи рублей за экземпляр.

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